Imago

Германия выиграла женскую эстафету, Россия чуть не попала в круговые и пришла 10-й

Германия выиграла женскую эстафету, Россия чуть не попала в круговые и пришла 10-й
Eurosport

1 час назадОбновлено 42 мин. назад

Эксперимент, очевидно, неудачный.

Сборная Германии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Кэнморе. Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениз Херманн и Лаура Дальмайер на 13 секунд опередили норвежек. Третьими стали представительницы Франции.

Сборная России выступала в экспериментальном составе: Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева, Ульяна Кайшева. Васнецова сразу зашла на штрафной круг, на первых этапах была вероятность, что Россию снимут из-за проигрыша круга, но в итоге команда пришла 10-й с отставанием в 4 минуты 39 секунд.

  • В зачете эстафет Россия опустилась на четвертое место.
  • В Кубке наций сборная идет тоже четвертой.
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Французы рассчитывали на золото, но потом на трассе появился Йоханнес

01:34
Популярные видео
Монфис воспользовался всеми ошибками Циципаса и выгнал его из Софии
1 382 просмотров12 ч
Сноубордистка Ким, из-за которой во время Олимпиады уволили похотливого журналиста, выиграла ЧМ
2 546 просмотров9 ч