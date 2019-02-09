Германия выиграла женскую эстафету, Россия чуть не попала в круговые и пришла 10-й

Сборная Германии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Кэнморе. Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениз Херманн и Лаура Дальмайер на 13 секунд опередили норвежек. Третьими стали представительницы Франции.

Сборная России выступала в экспериментальном составе: Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева, Ульяна Кайшева. Васнецова сразу зашла на штрафной круг, на первых этапах была вероятность, что Россию снимут из-за проигрыша круга, но в итоге команда пришла 10-й с отставанием в 4 минуты 39 секунд.

В зачете эстафет Россия опустилась на четвертое место.

В Кубке наций сборная идет тоже четвертой.

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