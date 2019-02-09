Мужской и женский спринты в Кэнморе перенесли на воскресенье из-за мороза

Международный союз биатлонистов перенес спринтерские гонки этапа Кубка мира в Кэнморе на воскресенье из-за мороза.

Первоначально они планировались на субботу, но уже во время эстафет температура опустилась до критических -20, а в субботу ожидается и вовсе 25 градусов мороза.

Мужской спринт начнется в 22:20 по Москве. Женская гонка стартует в ночь на понедельник в 0:45.

Ранее организаторы из-за морозов решили провести этап в три соревновательных дня.

Сборная России в Кэнморе завоевала бронзовые медали в мужской эстафете и мужской классике (Логинов).

Гонки Кэнмора перенесли из-за мороза, а Хаузер и Швайгер сфоткались с белыми от инея ресницами

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме