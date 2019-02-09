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Мужской и женский спринты в Кэнморе перенесли на воскресенье из-за мороза

Мужской и женский спринты в Кэнморе перенесли на воскресенье из-за мороза
Eurosport

43 мин. назадОбновлено 37 мин. назад

Погода вновь внесла коррективы.

Международный союз биатлонистов перенес спринтерские гонки этапа Кубка мира в Кэнморе на воскресенье из-за мороза.

Первоначально они планировались на субботу, но уже во время эстафет температура опустилась до критических -20, а в субботу ожидается и вовсе 25 градусов мороза.

  • Мужской спринт начнется в 22:20 по Москве. Женская гонка стартует в ночь на понедельник в 0:45.
  • Ранее организаторы из-за морозов решили провести этап в три соревновательных дня.
  • Сборная России в Кэнморе завоевала бронзовые медали в мужской эстафете и мужской классике (Логинов).

Гонки Кэнмора перенесли из-за мороза, а Хаузер и Швайгер сфоткались с белыми от инея ресницами

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