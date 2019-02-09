Getty Images
Мужской и женский спринты в Кэнморе перенесли на воскресенье из-за мороза
Погода вновь внесла коррективы.
Международный союз биатлонистов перенес спринтерские гонки этапа Кубка мира в Кэнморе на воскресенье из-за мороза.
Первоначально они планировались на субботу, но уже во время эстафет температура опустилась до критических -20, а в субботу ожидается и вовсе 25 градусов мороза.
- Мужской спринт начнется в 22:20 по Москве. Женская гонка стартует в ночь на понедельник в 0:45.
- Ранее организаторы из-за морозов решили провести этап в три соревновательных дня.
- Сборная России в Кэнморе завоевала бронзовые медали в мужской эстафете и мужской классике (Логинов).
Гонки Кэнмора перенесли из-за мороза, а Хаузер и Швайгер сфоткались с белыми от инея ресницами
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте