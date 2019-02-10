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Спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Канаде отменены
С этим этапом творится что-то неладное.
Мужская и женская спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, которые должны были состояться в воскресенье, отменены.
Об этом
пресс-служба Международного союза биатлонистов. Изначально гонки должны были состояться в субботу, но были перенесены на воскресенье из-за погодных условий.
Ранее расписание этапа также подвергалось изменениям из-за низких температур. Дистанции индивидуальных гонок были сокращены, эстафеты перенесены с субботу на пятницу, а масс-старты, которые изначально были запланированы на воскресенье, в итоге были заменены спринтами.
- Таким образом, на этапе было проведено четыре гонки – две индивидуальные и две эстафеты.
- Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) 14-17 февраля.
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