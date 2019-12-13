Российская биатлонистка Светлана Миронова завоевала бронзовую награду в женском спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Первой на этапе в Австрии стала итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Она пробежала 7,5 км за 21 минуту 26,5 секунды. Второе место у норвежки Ингрид Тандреволд, она отстала от лидера на 5,9 секунды. Миронова показала третий результат и проиграла Вирер 18,3 секунды.

Для 25-летней россиянки это первый подиум в личной гонке на Кубке мира.

Бронза Светланы – первая для женской сборной России на турнире.

Домрачева и Бьорндален готовят Китай к ОИ-2022. У них нет лыж и смазки, а атлеты не знают английский

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере