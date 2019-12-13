В Хохфильцене в рамках этапа Кубка мира по биатлону прошел мужской спринт. Победителем гонки стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, который допустил один промах и показал время 25:07.8 минуты.

Третье и четвертое места заняли российские спортсмены Александр Логинов и Матвей Елисеев. Оба биатлониста закрыли все 10 мишеней на рубежах и уступили Бё-младшему 14.6 и 20.6 секунды соответственно.

Вторым стал француз Симон Дестье (1 промах). Он уступал Елисееву почти 8 секунд после второго рубежа, но в итоге обошел обоих русских биатлонистов на 2 секунды.

14 декабря мужчины пробегут гонку преследования.

Этап КМ в Хохфильцене – второй по счету в нынешнем сезоне. С полным расписанием гонок можно ознакомиться тут.

В спринтерской гонке на первом этапе КМ в Эстерсунде победили братья Бё, Елисеев стал третьим, Логинов – четвертым.

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