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«Это наш ответ WADA!» Драчев отметил бронзу Мироновой
«Наш ответ Чемберлену» – новая версия.
Российская биатлонистка Светлана Миронова заняла третье место в женском спринте в Хохфильцене. Больше всех радовался подиуму президент СБР Владимир Драчев.
«Спасибо большое всей команде! Сегодня медаль! Молодец, Светлана Миронова!!!!! Это наш ответ WADA!!!! Поздравляю всех болельщиков биатлона!!!! Россия вперед! Знай наших!!!!!!» – написал Драчев в инстаграме.
Позже бронзовую медаль в мужском спринте взял Александр Логинов.
- Миронова впервые в карьере попала на подиум на этапах Кубка мира.
- Ранее WADA на четыре года запретила участвовать российским спортсменам на чемпионатах мира и Олимпийских играх под собственным флагом.
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