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«Это наш ответ WADA!» Драчев отметил бронзу Мироновой

«Это наш ответ WADA!» Драчев отметил бронзу Мироновой
Eurosport

1 час назад

«Наш ответ Чемберлену» – новая версия.

Российская биатлонистка Светлана Миронова заняла третье место в женском спринте в Хохфильцене. Больше всех радовался подиуму президент СБР Владимир Драчев.

«Спасибо большое всей команде! Сегодня медаль! Молодец, Светлана Миронова!!!!! Это наш ответ WADA!!!! Поздравляю всех болельщиков биатлона!!!! Россия вперед! Знай наших!!!!!!» – написал Драчев в инстаграме.

Позже бронзовую медаль в мужском спринте взял Александр Логинов.

  • Миронова впервые в карьере попала на подиум на этапах Кубка мира.
  • Ранее WADA на четыре года запретила участвовать российским спортсменам на чемпионатах мира и Олимпийских играх под собственным флагом.

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