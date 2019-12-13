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Вирер – о бронзе Мироновой: «Приятно видеть на подиуме новые лица из сборной России»
Наверное, Себастьян Самуэльссон добавит итальянку в черный список в социальных сетях.
Победительница Кубка мира-2018/19 Доротея Вирер выиграла второй подряд спринт в новом сезоне. Бронзу завоевала Светлана Миронова из России.
«Удивлена, что на подиуме Миронова? Нет, нисколько. Отчего же? Мы видели, как она неплохо бежала на первом этапе в Эстерсунде, и тут нечему удивляться.
Очень приятно видеть на подиуме новые лица из сборной России, ведь в прошлые годы всю команду тянула Екатерина Юрлова-Перхт, и пора бы уже остальным подтянуться», – цитирует Вирер Sports.ru.
- 14 декабря женщины пробегут эстафету, а 15 декабря состоится гонка преследования.
- Для Мироновой подиум в Хохфильцене стал первым в карьере.
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