Победительница Кубка мира-2018/19 Доротея Вирер выиграла второй подряд спринт в новом сезоне. Бронзу завоевала Светлана Миронова из России.

«Удивлена, что на подиуме Миронова? Нет, нисколько. Отчего же? Мы видели, как она неплохо бежала на первом этапе в Эстерсунде, и тут нечему удивляться.

Очень приятно видеть на подиуме новые лица из сборной России, ведь в прошлые годы всю команду тянула Екатерина Юрлова-Перхт, и пора бы уже остальным подтянуться», – цитирует Вирер Sports.ru.

14 декабря женщины пробегут эстафету, а 15 декабря состоится гонка преследования.

Для Мироновой подиум в Хохфильцене стал первым в карьере.

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