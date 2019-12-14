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Россия на последнем этапе упустила золото женской эстафеты
Первые – норвежки.
Российские биатлонистки на последнем этапе женской эстафеты в Хохфильцене упустили преимущество в 15 секунд и проиграли золото сборной Норвегии.
На четвертом этапе Марте Улсбю Рейселанд оказалась быстрее Екатерины Юрловой-Перхт. Итоговый отрыв скандинавок составил восемь секунд.
В российской команде эстафету 4х6 бежали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт.
1. Норвегия – 1:10.04.
2. Россия – +8,2.
3. Швейцария – +1.04.
- 15 декабря состоится гонка преследования.
- 13 декабря Миронова заняла третье место в женском спринте и впервые в карьере попала на подиум на этапах Кубка мира.
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