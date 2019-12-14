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Россия на последнем этапе упустила золото женской эстафеты

Россия на последнем этапе упустила золото женской эстафеты
Eurosport

34 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

Первые – норвежки.

Российские биатлонистки на последнем этапе женской эстафеты в Хохфильцене упустили преимущество в 15 секунд и проиграли золото сборной Норвегии.

На четвертом этапе Марте Улсбю Рейселанд оказалась быстрее Екатерины Юрловой-Перхт. Итоговый отрыв скандинавок составил восемь секунд.

В российской команде эстафету 4х6 бежали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт.

1. Норвегия – 1:10.04.

2. Россия – +8,2.

3. Швейцария – +1.04.

  • 15 декабря состоится гонка преследования.
  • 13 декабря Миронова заняла третье место в женском спринте и впервые в карьере попала на подиум на этапах Кубка мира.

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