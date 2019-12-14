Российский биатлонист Александр Логинов финишировал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Первым финишную черту пересек норвежец Йоханнес Бё, не допустивший ни одного промаха. Логинов также отстрелял чисто и улучшил третью позицию спринта на вторую: его отставание от Йоханнеса – 33,5 секунды.

Борьбу за третье место у Якова Фака и Симона Дестье выиграл француз Эмильен Жаклин. Он также продемонстрировал безупречную стрельбу на огневых рубежах и проиграл Бё 40,5 секунды.

Ранее женская сборная России стала второй в эстафете.

Этап в Хохфильцене завершится 15 декабря мужской эстафетой и женским пасьютом.

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