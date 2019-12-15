Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф показала лучшее время в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Экхофф отстрелялась без осечек на четырех рубежах и финишировала за 29 минут 14.6 секунды. Второй результат у шведки Ханны Эберг (2 промаха, отставание – 25.8 секунды), бронза – у норвежки Ингрид Тандревольд (1 промах, +39.7).

Российские биатлонистки показали неважный результат – ни одной представительницы не оказалось даже в десятке. Лучшее время показала Светлана Миронова (4 промаха, +1 минута 25.1 секунды), занявшая 11-е место. Кристина Резцова (3 промаха, +1:49.3) прибежала 18-й, Екатерина Юрлова-Перхт (3 промаха, +2:05.2) – 22-й, Тамара Воронина (0 промахов, +3:02.7) – 36-й.

Этап в Хохфильцене завершится мужской эстафетной гонкой.

Лидером общего зачета остается итальянка Доротея Вирер.

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