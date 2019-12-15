Второй этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене завершился мужской эстафетой, которую выиграла сборная Норвегии.

За норвежскую четверку бежали Йоханнес Дале, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бё и Йоханнес Бё. Победители на четверых взяли семь дополнительных патронов, Бьонтегорд зашел на штрафной круг. Йоханнес уходил с последнего рубежа вторым, но догнал немецкого соперника на дистанции и выиграл в створе.

Вторыми стали немцы Эрик Лессер, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль, которые использовали шесть дополнительных патронов. Отставание – 2 секунды. На третье место поднялись французы Антонин Гигонна, Эмильен Жаклин, Фабьен Клод и Кентен Фийон-Майе. У Франции один штрафной круг, восемь дополнительных патронов и 51,9 секунды в пассиве.

Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов стали шестыми, пропустив Канаду и Чехию. Российские биатлонисты использовали восемь дополнительных патронов, Малышко зашел на штрафной круг, как и в предыдущей эстафете.

На этапе в Хохфильцене Россия осталась без призов только в мужской эстафете и женском пасьюте.

Следующий этап состоится 19-22 декабря в Анси (Франция).

Логинов гнался-гнался за Бё, но все равно пришел к финишу вторым

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