24-летняя спортсменка преодолела дистанцию без промахов и впервые завоевала личный подиум Кубка мира. Второй стала норвежка Тирил Экхофф – она промахнулась один раз и отстала на 8,5 секунды. Третья – Франциска Пройсс из Германии, которая однажды ошиблась на огневом рубеже. Отставание от победительницы – 9,9 секунды.