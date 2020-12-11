Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
24-летняя спортсменка преодолела дистанцию без промахов и впервые завоевала личный подиум Кубка мира. Второй стала норвежка Тирил Экхофф – она промахнулась один раз и отстала на 8,5 секунды. Третья – Франциска Пройсс из Германии, которая однажды ошиблась на огневом рубеже. Отставание от победительницы – 9,9 секунды.
Сборная России повторила антирекорд – 27 гонок без подиумов. Ульяна Кайшева с промахом финишировала 18-й, Ирина Казакевич стала 23-й, Лариса Куклина – 31-й. Евгения Павлова расположилась в шестом десятке. Светлана Миронова и Тамара Воронина не попали в гонку преследования (60 лучших) – каждая промахнулась по четыре раза.
- Алимбекова – олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 в эстафете.
- Установить новый антирекорд уже сегодня могут российские мужчины – спринт стартует в 16:20 мск.