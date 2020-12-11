Первая гонка этапа Кубка мира в Хохфильцене принесла сенсацию – белорусская биатлонистка Динара Алимбекова пролетела дистанцию без промахов и поднялась на первое место.

24-летняя спортсменка впервые попала на подиум Кубка мира и сразу же на высшую строчку, но это отнюдь не ее первая победа в биатлоне. Алимбекова – олимпийская чемпионка в эстафете Пхёнчхана-2018. Она выступала на третьем этапе и передала эстафету Дарье Домрачевой, которая стала четырехкратной. На первых отрезках бежали Надежда Скардино и Ирина Кривко, а Алимбекова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории биатлона – ей было 22.

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В Пхёнчхане Алимбекова взяла три дополнительных патрона, в Хохфильцене через два с половиной года выбила два нуля. Успех был хоть и сенсационным, но последовательным – не было такого, что биатлонистка постоянно финишировала на задворках и вдруг взлетела наверх благодаря случайности, хорошим лыжам или застрелу соперниц, как было, например, с Кайсой Варис в 2008-м. В Контиолахти Динара четырежды подряд финишировала в топ-8 и наконец добилась успеха.

Алимбекова могла бы бегать за Казахстан: она родилась в городе Абай, у нее казахстанская фамилия, ее отец – казахстанец. Будущей биатлонистке было три года, когда семья переехала на родину мамы в Беларусь. Беларусь она считает спортивной родиной – Динара стала заниматься лыжами, а потом и биатлоном, в ДЮСШ города Чаусы Могилевской области.

Прошлый сезон был кошмарным: ни одного попадания в топ-30 в личных гонках Кубка мира. Алимбекова обреталась на 57-м, 69-м, 72-м и 86-м местах. Она подвергалась жесткой критике, а в межсезонье взяла себя в руки, полностью пересмотрела спортивную философию и начала жесткие тренировки под руководством нового тренера – австрийца Райнхарда Гёсвайнера, который раньше готовил сборную Австрии. И все получилось.

«Я очень довольна тем, как провела стрельбу. Чувствовала, что на дистанции мне было очень тяжело, как, наверное, и большинству сегодня – горы. Очень довольна, что все получилось. Не думала о медалях, но понимала, что могу бороться и попадать. Соперницы не прощают промахов, а с чистой стрельбой можно бороться и не бояться ничего. Сегодня, когда закрыла последний выстрел, поняла, что буду все отдавать», – рассказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ» после гонки в Хохфильцене.

Динара Алимбекова Фото: Getty Images

Российские биатлонистки снова не попали ни на подиум, ни в топ-15, а Евгения Павлова и Светлана Миронова не прошли в гонку преследования. Алимбекова дала совет:

«Не бояться. Самое главное – не бояться и отпустить самих себя в голове. Я не общаюсь с ними, но посоветовала бы действительно не бояться и думать о более высоких результатах».

Белорусских биатлонисток принято параллелить с Дарьей Домрачевой, и что-то общее действительно наблюдается. Динара столь же быстроногая и тоже не всегда показывает чистую стрельбу – ее стиль правда похож на домрачевский. Остальные белоруски всегда ставили на чистую работу на рубеже. Алимбекова – это кураж и небольшой перекос от баланса к лыжному ходу. Как и у Дарьи.

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