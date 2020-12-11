В Хохфильцене стартовал третий этап Кубка мира по биатлону-2020/21. Вслед за женским спринтом отстрелялись и отбегали мужчины. Победителем гонки стал 29-летний норвежец Йоханнес Дале.

Вторым к финишу примчал француз Квентин Майлет, бронза – у его соотечественника Фабьена Клода.

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Норвежский биатлонист: «Если у Логинова что-то найдут, это будет хорошо для спорта»
22/02/2020 В 23:39

Лучший показатель среди российских биатлонистов показал Алексей Логинов (19-е место), на ступеньку ниже финишировал Эдуард Латыпов. У Егора Гараничева 29-я позиция, у Матвея Елисеева – 32-я, у Антона Бабикова – 57-я.

  • Россия продолжает обновлять антирекорд – серия в 28 гонок без подиумов.
  • Последним было третье место Логинова в гонке преследования на ЧМ в марте.

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Норвежский биатлонист: «Мы все недовольны победой Логинова, не хотели, чтобы это случилось»
20/02/2020 В 15:55
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