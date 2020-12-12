Женская сборная России заняла восьмое место в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Россиянки (Павлова, Казакевич, Куклина, Кайшева) 1 раз ушли на штрафной круг и использовали 8 доппатронов. Отставание – 1 минута и 51 секунда. Гонку выиграли девушки из Норвегии (1+6), вторыми к финишу пришли француженки (0+16, +24,5), третьими – шведки (1+9, +32,5), которые в спурте опередили немок.
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- В первой эстафете сезона в Контиолахти Россия стала четвертой.
- Этап завершится 13 декабря мужской эстафетой и женским пасьютом.
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