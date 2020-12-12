Женская сборная России заняла восьмое место в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Россиянки (Павлова, Казакевич, Куклина, Кайшева) 1 раз ушли на штрафной круг и использовали 8 доппатронов. Отставание – 1 минута и 51 секунда. Гонку выиграли девушки из Норвегии (1+6), вторыми к финишу пришли француженки (0+16, +24,5), третьими – шведки (1+9, +32,5), которые в спурте опередили немок.