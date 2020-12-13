Сборная России продлила антирекордную серию до 33 гонок без медалей, проиграв бронзу в мужской эстафете.
Александр Логинов по ходу последнего этапа поднял команду на третье место, а на заключительной стойке норвежец Тарьей Бё ушел на круг, в то время как швед Себастьян Самуэльссон потратил все три доп.патрона. Но в итоге сам Логинов не воспользовался промахами конкурентов и не закрыл одну мишень, в то время как немец Филипп Хорн не промазал ни разу.
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Величественный финиш норвежек в эстафете. Соперницы сильно отстали
Швеция финишировала в итоге первой, Норвегия второй (+5.7), Германия – третьей (+44.1), Россия отстала от немцев на 29 секунд.
- 17-20 декабря биатлонисты снова будут соревноваться в Австрии (спринт, пасьют, смешанная эстафет, сингл-микст).
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