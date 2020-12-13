Александр Логинов по ходу последнего этапа поднял команду на третье место, а на заключительной стойке норвежец Тарьей Бё ушел на круг, в то время как швед Себастьян Самуэльссон потратил все три доп.патрона. Но в итоге сам Логинов не воспользовался промахами конкурентов и не закрыл одну мишень, в то время как немец Филипп Хорн не промазал ни разу.