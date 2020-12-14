Кто не слышал о приключениях российского биатлониста Евгения Гараничева? 32-летний тюменец стал человеком-мемом и генерирует их до сих пор самостоятельно и с помощью тренеров. В Хохфильцене родился еще один – про ковер.

Легендарная присядка навсегда вошла в анналы мирового спорта – однажды в эстафете он так долго простоял на коврике, что мышцы забились, и биатлонисту пришлось приседать. Теперь, если Евгений проводит стабильную, но не великолепную гонку, его болельщики говорят: «Не приседал и слава богу».

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Гараничев и эстафета тоже неразрывно связаны – Евгений заезжал на штрафной пяти эстафет подряд, причем исчисление идет главными стартами: ЧМ-2012, ЧМ-2013, ЧМ-2015, ЧМ-2016 и Олимпиада-2014, где Гараничев запорол смешанку. На ЧМ-2019 он отказался от эстафеты сам, но в 2020-м все же снял проклятие. Правда, команда стала только четвертой. С кубковыми эстафетами биатлонист справляется.

В феврале 2019-го Гараничев опоздал на старт гонки преследования. «Женя задержался в кабинке», – поделился Александр Логинов. Опоздание едва не стоило попадания в масс-старт на ЧМ-2019 – помогла счастливая случайность. На том же ЧМ в Эстерсунде Гараничев пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования. Если бы Евгений не ошибся, то боролся бы за медаль, но два раза по 150 вместо одного лишили сборную России потенциальной награды.

Приключения поджидают биатлониста не только на трассе – в прошлое межсезонье на сборе в Чайковском его покусали муравьи. Гараничев активно расчищал коврик и объяснял: «То ли под ним, то ли в нем муравьи – меня всего искусали. Кто-то не подмел вчера».

Коронавирусный сезон-2020/21 тоже начался бодро. Когда объявили о положительных тестах в сборной России, болельщики не сомневались, что это Гараничев, и даже шутили, что можно делать ставки. Оказалось, ковид нашли у Антона Бабикова, но Гараничев попал на изоляцию как его сосед.

Антон Бабиков Фото: Getty Images

Вместо того, чтобы отсидеть положенное время и выйти на старт уже на втором этапе (как это получилось у Бабикова), Евгений отправился в Тюмень (до финской границы он ехал в одиночестве на машине, соблюдая все антиковидные правила), чтобы выступить там на Кубке России. Не выступил – отморозил пальцы.

Наконец, Гараничев добрался до старта на Кубке мира и выступил в Австрии. Довольно неплохо – в пасьюте он стал 14-м и лучшим из сборной, а в двух личных гонках промазал один раз на шести рубежах. Эстафетный этап в исполнении Евгения мог быть увереннее – он немного заковырялся на стойке. Не приседал – но, согласно главному тренеру Валерию Польховскому, помешали ковры.

Евгений Гараничев Фото: Imago

«Гараничев сегодня… Получилось на стойке у него – ковры были не очень. Я понимаю, что танцорам что-то мешает, но не в этом дело. Не очень чистили ковры, и у него буквально нога поехала. Когда два промаха сделал, переизготовился и все было хорошо. Справился достойно», – резюмировал коуч.

Правда, несмотря на смешной бэкграунд, не стоит забывать о важной ачивке Гараничева, которой нет больше ни у кого в нынешней мужской сборной. Именно Евгений завоевал в Сочи личную медаль – бронзу индивидуальной гонки. И она ни разу не привлекла внимание охотников за русским допингом. Например, у прославленного Антона Шипулина теперь нет ни одной олимпийской медали. А у Гараничева есть.

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