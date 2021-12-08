Кубок мира по биатлону стартовал с двух этапов в шведском Эстерсунде. Соревнования переезжают в Австрию – третий этап пройдет в Хохфильцене. Всего запланировано шесть гонок: два спринта, две гонки преследования и две эстафеты. Пока российская команда взяла только одну медаль: на втором этапе мужчины стали третьими в эстафете. За российскую команду выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Состав сборной России
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Эдуард Латыпов
Фото: Getty Images
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Мужская команда: Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.
Женская команда: Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева) и Валерия Васнецова.
Составы не изменились по сравнению с предыдущим этапом. Из мужской команды наивысшую позицию в общем зачете Кубка мира перед третьим этапом занимает Эдуард Латыпов – он идет пятым. В женском зачете лучшее место среди россиянок занимает Ульяна Нигматуллина – она располагается на 12-й позиции.
Расписание трансляций на Eurosport
10 декабря
Спринт, мужчины (13:15, Eurosport 1)
Спринт, женщины (16:05, Eurosport 1)
Кристина Резцова
Фото: Imago
11 декабря
Гонка преследования, мужчины (14:05, Eurosport 1)
Эстафета, женщины (16:05, Eurosport 1)
12 декабря
Эстафета, мужчины (13:45, Eurosport 1)
Гонка преследования, женщины (16:30, Eurosport 1)
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КАК РОССИЯ ВЫСТУПИТ В ХОХФИЛЬЦЕНЕ?
Пока Россия борется за медали, бывшая биатлонистка Ольга Зайцева их теряет. Спортсменку лишили всех наград и даже призовых за все соревнования, начиная с Олимпиады в Сочи.
А биатлонист Александр Поварницын рассказал в интервью Eurosport.ru о недопонимании с тренерами, шансах России на медаль Олимпиады и сравнении с лыжниками.
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