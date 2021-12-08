Кубок мира по биатлону стартовал с двух этапов в шведском Эстерсунде. Соревнования переезжают в Австрию – третий этап пройдет в Хохфильцене. Всего запланировано шесть гонок: два спринта, две гонки преследования и две эстафеты. Пока российская команда взяла только одну медаль: на втором этапе мужчины стали третьими в эстафете. За российскую команду выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Состав сборной России

Ad

Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

Биатлон Сола – об Алимбековой: «Есть люди, которые ловят звезды» ВЧЕРА В 16:04

Мужская команда: Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.

Женская команда: Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева) и Валерия Васнецова.

Составы не изменились по сравнению с предыдущим этапом. Из мужской команды наивысшую позицию в общем зачете Кубка мира перед третьим этапом занимает Эдуард Латыпов – он идет пятым. В женском зачете лучшее место среди россиянок занимает Ульяна Нигматуллина – она располагается на 12-й позиции.

Расписание трансляций на Eurosport

10 декабря

Спринт, мужчины (13:15, Eurosport 1)

Спринт, женщины (16:05, Eurosport 1)

Кристина Резцова Фото: Imago

11 декабря

Гонка преследования, мужчины (14:05, Eurosport 1)

Эстафета, женщины (16:05, Eurosport 1)

12 декабря

Эстафета, мужчины (13:45, Eurosport 1)

Гонка преследования, женщины (16:30, Eurosport 1)

Также в прямом эфире соревнования увидят подписчики Eurosport . Подписывайся, чтобы не пропустить ни одной гонки этой зимы!

КАК РОССИЯ ВЫСТУПИТ В ХОХФИЛЬЦЕНЕ? Несколько мест на подиуме Одно второе или третье место Ни разу не попадет в топ-3

Биатлон Зайцева вернет все призовые, заработанные с 2014-го ВЧЕРА В 18:47