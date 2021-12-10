Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, допустив один промах. Вторым стал швед Мартин Понсилоума, также промахнувшийся один раз, третьим – белорус Антон Смольский с чистой стрельбой.

На четвертом месте расположился биатлонист из России Александр Логинов: 29-летний спортсмен допустил один промах на стойке и уступил лидеру 22 секунды, а Смольскому – всего полторы. Со второго огневого рубежа Логинов уходил вторым в двух секундах от Смольского, но не удержал скорость относительно Кюна и Понсилуомы.

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Эдуард Латыпов с двумя промахами стал десятым, Карим Халили с нулем финишировал 25-м, Василий Томшин – 47-й (2 промаха), Александр Поварницын – 54-й (3 промаха) Даниил Серохвостов промазал четыре раза и не попал в пасьют с 63-го места.

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