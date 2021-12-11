Мужская сборная Норвегии по биатлону проводит не самый удачный сезон, несмотря на третье место Ветле Шостада Кристиансена в общем зачете. Тарьей Бё – пятый, Йоханнес – седьмой, Стурла Легрейд – девятый, и для Норвегии это плохо, а для России идущий на шестом месте Эдуард Латыпов – хорошо и даже отлично.

У 29-летнего Кристиансена – самые успешные и стабильные результаты: второе место в первом спринте Эстерсунда, победа в гонке преследования. Не так плох Тарьей с серебром индивидуалки и еще тремя попаданиями в десятку, ну а эстафету норвежцы выиграли красиво и уверенно. Их состав настолько плотный, что на Кубок IBU отправился бронзовый призер ЧМ-2021 в личке Йоханнес Дале.

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Но у кого дела в Хохфильцене пошли совсем неважно, это Йоханнес Бё – трехкратный обладатель Кубка мира, олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира. До третьего этапа он не выкатывался из десятки с одним личным подиумом (что провально для лидера мирового биатлона), но в спринте стрельнул 2+1 и занял 29-е место, а ногами проиграл 24,8 секунды победителю – немецкому тезке Кюну. Более того, быстрее были Латыпов и Александр Логинов.

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Выступление в спринте стало для Бё-младшего худшим на Кубке мира с марта 2017 года – тогда он стал 29-м в масс-старте на домашнем этапе в Осло. Также у Йоханнеса не задался олимпийский спринт Пхёнчхана – только 31-е место.

«Я чувствовал себя очень слабым на лыжне. Не мог отталкиваться ни ногами, ни руками. Было очень утомительно от старта до финиша. Я осторожничал на каждом повороте и вершинах подъемов. Все было безнадежно. Я пока не там, где должен быть. В дальнейшем будет полный фокус на том, чтобы вернуться в форму – то, что я показываю сегодня, совершенно неприемлемо. Нет сомнений, что в Рождество будет много тренировок», – покаялся биатлонист.

Лучшим в спринте Хохфильцена стал старший брат Тарьей – пятое место с промахом на стойке. Выше с такой же стрельбой оказались Кюн, Мартин Понсилоума и Логинов. Кристиансен стал 16-м, Легрейд – 20-м, Сиверт Баккен и Филип Андерсен выбили 36-е и 37-е места. Парни повергли в шок норвежских комментаторов и экспертов.

Йоханнес Бё Фото: Getty Images

«Немного беспокоит то, что происходит сейчас в норвежском мужском биатлоне, – заявил давний эксперт NRK Ула Лунде. – Учитывая Олимпиаду и то, что должно быть в итоге. Это не похоже на то, что мы делали в прошлом году, да и на первых этапах в этом году. То, как они выглядят на трассе, шокирует».

В сборной не расстроились критике Лунде. «Это его работа – делать соответствующие комментарии, – заявил тренер Эгил Кристиансен. – Нам точно не хватило ни на стрельбище, ни на трассе. Но будут еще гонки. Если у кого-то есть решение – мне было бы интересно его услышать. Мы делаем то же самое, что и всегда».

В России тоже отметили провал норвежцев. «Как-то не очень выразительно они выступают, – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, который очень любит набросить по поводу астмы. – Такая же картина в норвежской сборной и у женщин наблюдается. Какая-то странная тенденция у них наблюдается сейчас: что-то не очень блещут».

В гонке преследования норвежцам снова не удалось попасть на подиум: Тарьей остался на пятой позиции с двумя промахами. Он подходил к финишу в большой группе, но проиграл борьбу в створе Симону Дестьё и Себастьяну Самуэльссону. Осталась только эстафета – и норвежцы выглядят слабее французов, занявших полный подиум. И потенциально смотрятся наравне со сборной России.

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