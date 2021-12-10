На этапе Кубка мира-2021/22 в Хохфильцене прошла женская спринтерская гонка. Победительницей стала белорусская биатлонистка Анна Сола, которая чисто отстрелялась на огневых рубежах и прошла трассу за 20 минут 44.4 секунды.

Второй результат показала Жюстин Брайса-Буше из Франции (2 промаха; +46.8 секунды отставания), тройку призеров замкнула норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн (0; +50,3).

Ad

Лучшей в составе сборной России стала Ирина Казакевич. С одним промахом она отставала от Солы на 1 минуту 40,8 секунды и стала 19-й. В топ-25 попала и Кристина Резцова (2; +1:40.8; 22-е место).

Биатлон Сола игнорит Алимбекову из-за романа с женатым. В Беларуси раскол 9 ЧАСОВ НАЗАД

Ранее в мужском спринте победу одержал немец Йоханнес Кюн, белорус Антон Смольский взял бронзу. Это первая медаль мужской сборной Беларуси, у женской – золото и бронза Солы, а также серебро в эстафете Эстерсунда. В субботу программу этапа продолжат мужской пасьют (14:15 мск) и женская эстафета (16:15 мск).

Конкуренцию Соле могла составить Динара Алимбекова, которая шла третьей после лежки и отставала всего на 9,7 секунды, но промахнулась на стойке и стала восьмой. К сожалению, у двух белорусских прим очень серьезный конфликт

похожими проблемами , судя по всему, столкнулась и женская сборная России по лыжным гонкам.

Чемпионат мира Сола – с медалью ЧМ. В январе она не подписалась за Лукашенко 13/02/2021 В 15:48