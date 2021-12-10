Заслуженный тренер России Андрей Падин, возглавляющий теперь мужскую сборную Беларуси, объяснил, почему российским специалистам комфортнее работать за рубежом.

– Почему российские тренеры, которые уезжают из России, начинают зачастую добиваться гораздо более высоких результатов, работая с другими сборными? Парадокс ли это?

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– Не стал бы называть это парадоксом, хотя вопрос непростой, я сам нередко им задаюсь.

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– Ответ находите?

– Не всегда. Не думаю, что причина кроется в каких-то тренерских ошибках. Она, скорее, в том, что спортсмены не столь крупных стран, как Россия, в большей степени стремятся чему-то научиться, показать результат. Соответственно, они несколько иначе слушают тренера, гораздо более исполнительны. Да и сам процесс идет гораздо спокойнее. Когда в команде нет чрезмерно жесткой конкуренции, это раскрепощает людей, делает их более доброжелательными по отношению друг к другу, к окружающим. Какая-либо нервозность отсутствует в принципе. Словом, набирается так много плюсов, что трудно выделить какой-то один аспект.

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– Не так давно один из российских тренеров сказал, мол, наши спортсмены порой вообще не задумываются о том, какому количеству не самых плохих специалистов они сломали жизнь своими жалобами и капризами.

– Вот с этим я согласен целиком и полностью.

– Вам, получается, тоже сломали?

– Отчасти – возможно. Это настолько неприятное чувство, что о нем даже не хочется сейчас говорить. Тренер ведь всегда сильно зависит от спортсменов. Чтобы долго оставаться в России на этом посту, надо постоянно контролировать каждое свое слово, всем угождать. Не дай бог кого-то из спортсменов обидеть. У меня не получилось, – приводит слова Падина RT.

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