Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, стартовав седьмым и допустив один промах.
Вторым стал его соотечественник Эмильен Жаклин (один промах, 32,1 секунды отставания), третьим – еще один француз Симон Дестьё (один промах, 38,2 секунды). Бронзовый призер гонки определился на финише – Дестьё опередил Себастьяна Самуэльссона и Тарьея Бё.
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Лучшим из сборной России стал Василий Томшин – он финишировал на десятом месте, стартовав 47-м. Биатлонист не допустил ни одного промаха. Эдуард Латыпов стал 12-м (три промаха), Александр Логинов – 17-м (три промаха), Карим Халили замкнул топ-20 (один промах), Александр Поварницын – 34-й (два промаха).
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В сборной Беларуси хорошие результаты – но зато плохой микроклимат. Победительница спринта в Хохфильцене Анна Сола игнорирует Динару Алимбекову из-за романа с Антоном Смольским – бронзовым призером мужской гонки.
Лыжница Вероника Степанова посетовала, что победную эстафету в Лиллехаммере смотрело меньше зрителей, чем эстафету биатлонисток. «Мы проиграли эстафету в прошлое воскресенье. Да, да – проиграли», – эмоционально написала Вероника.
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