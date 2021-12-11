Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, стартовав седьмым и допустив один промах.

Вторым стал его соотечественник Эмильен Жаклин (один промах, 32,1 секунды отставания), третьим – еще один француз Симон Дестьё (один промах, 38,2 секунды). Бронзовый призер гонки определился на финише – Дестьё опередил Себастьяна Самуэльссона и Тарьея Бё.

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Лучшим из сборной России стал Василий Томшин – он финишировал на десятом месте, стартовав 47-м. Биатлонист не допустил ни одного промаха. Эдуард Латыпов стал 12-м (три промаха), Александр Логинов – 17-м (три промаха), Карим Халили замкнул топ-20 (один промах), Александр Поварницын – 34-й (два промаха).

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