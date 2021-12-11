Сборная России (Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова) заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Девушки отстали от лидера на 29,1 секунды, допустили 10 промахов, но обошлись без штрафных кругов.
Победу праздновала сборная Швеции – Линн Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг преодолели дистанцию за 1 час 13 минут и 52 секунды. Шведки допустили 9 промахов и пробежали один штрафной круг.
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Бронзовые награды завоевала сборная Франции (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюстин Брайса-Буше). Они уступили победителям 59,2 секунды и допустили 14 промахов.
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