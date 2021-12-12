Сборная России (Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) завоевала бронзовые медали в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Это третья награда для российской команды в сезоне-2021/22. Русские парни отстали от лидера на 47, 3 секунды.
Победу праздновала сборная Норвегии – Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Кристиансен преодолели дистанцию за 1 час 14 минут и 34 секунды.
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Серебряные награды завоевала сборная Франции – Фабьен Клод, Симон Дестье, Эмильен Жаклин, Кентен Фийон-Майе проиграли победителям 21,2 секунды.
Хохфильцен
Россия взяла серебро в эстафете, лучшие – шведки
В субботу женская сборная России завоевала серебро в эстафете Хохфильцена.
Йоханнес Бё провел худшую гонку за 4 года. Это стало шоком для норвежских экспертов.
Хохфильцен
Россия взяла серебро в эстафете Хохфильцена, Швеция – 1-я
Хохфильцен
Финиш Кентена и мощная заруба за бронзу, где не затерялся и Томшин
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