Норвежская биатлонистка Марте-Олсбю Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, допустив один промах.
Второй стала Анна Сола из Беларуси (три промаха, 4,1 секунды отставания), третьей – шведка Эльвира Эберг (один промах, 23,3 секунды).
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Лучшей из сборной России стала Ирина Казакевич – она финишировала на девятом месте. Биатлонистка допустила один промах. Кристина Резцова стала 12-й, Ульяна Нигматуллина – 17-й, Валерия Васнецова – 28-й, Светлана Миронова – 34-й.
Хохфильцен
Серебряный финиш Солы – догнать шведку не получилось
В сборной Беларуси хорошие результаты, но плохой микроклимат. Победительница спринта в Хохфильцене Анна Сола игнорирует Динару Алимбекову из-за романа с Антоном Смольским – бронзовым призером мужской гонки.
Мужская сборная России взяла бронзу в эстафете, а вся борьба за золото развернулась между Норвегией и Францией.
Хохфильцен
Яркий финиш эстафеты: Россия – 3-я, Норвегия обошла Францию
Хохфильцен
Россия взяла бронзу в эстафете, Норвегия – 1-я
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