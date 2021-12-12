Норвежская биатлонистка Марте-Олсбю Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, допустив один промах.

Второй стала Анна Сола из Беларуси (три промаха, 4,1 секунды отставания), третьей – шведка Эльвира Эберг (один промах, 23,3 секунды).

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Лучшей из сборной России стала Ирина Казакевич – она финишировала на девятом месте. Биатлонистка допустила один промах. Кристина Резцова стала 12-й, Ульяна Нигматуллина – 17-й, Валерия Васнецова – 28-й, Светлана Миронова – 34-й.

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