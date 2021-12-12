Пока Сергей Устюгов поражает всю Норвегию медальным камбэком на этапе КМ в Давосе, в соседнем Хохфильцене биатлонная сборная России упорно держит нули в личных гонках. Тенденция пустила корни еще в сезоне-2020/2021 – за 13 этапов КМ (включая новый сезон) команда оформила всего две индивидуалки: Саша Логинов взял инди на чемпионате мира в Антерсельве, Эдик Латыпов зафиналил сезон серебром масс-старта в Нове-Место.

Прибавить к ним регулярное попадание в топ-3 в эстафетах и можно сказать, что русский биатлон оправился от кризиса 2020 года. Тогда сборная провела 43 гонки подряд без подиумов. Прервать антирекорд удалось в смешканке Оберхофа в начале 2021 года: Ульяна Нигматуллина-Кайшева, Светлана Миронова, Логинов и Латыпов опередили Норвегию и Францию.

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Александр Логинов Фото: Getty Images

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За год изменения есть: впервые за последнее время с первых трех этапов Россия увезла три медали: серебро и две бронзы – все в зачет Кубка наций, который влияет на квоту. Там мужчины третьи, женщины – шестые. Всего же в Хохфильцене прошло шесть гонок: связка спринт+пасьют и две эстафеты. Зацепиться удалось лишь в последней дисциплине.

Полторы секунды Логинова, россиянки мимо десятки

Ведь в личке надежд на высокие позиции было мало – баланс хода и стрельбы для борьбы с элитой едва кто-то нашел. Давило и среднегорье Австрии: акклиматизацию прошли единицы. Именно новые условия совсем выбили Карима Халили, который при нуле на рубежах в спринте ногами отстал на минуту. Сам спортсмен признался, что по ходу гонки у него не раз темнело в глазах, а на стрельбище пошатывало.

Карим Халили Фото: Getty Images

Но такие условия точно на руку Логинову. Он не раз брал высоту соседки Австрии – итальянской Антерсельвы: вспомните хотя бы золото чемпионата мира. Так что удобная для Саши трасса помогла оформить ему лучший личный результат в сезоне – четвертое место в спринте. Россиянин уступил лишь полторы секунды белорусу Антону Смольскому, который шел по времени русского.

Россиянки же были еще дальше от подиума в индивидуалках – в спринте зажгла также представительница Беларуси Анна Сола. Лучшими в сборной Михаила Шашилова стала Ирина Казакевич (19-я) и Кристина Резцова (22-я). Амбиции обеих затушила стрельба, она же не позволила бороться за медали в пасьюте: два выстрела в молоко на последней стойке и мимо топ-3 для Резцовой. Биатлонистка стала лишь 12-й и уступила позиции напарнице по команде Казакевич – девушка забежала на девятую строчку.

Скоростная Резцова – новый лидер сборной

Но именно Ирина, которая стала лучшей из россиянок в двух личках, не попала в эстафетную четверку. Ее отсутствие главный тренер Шашилов в эфире «Матч ТВ» объяснил «моральным правом». «Кому-то, возможно, нужно дать отдохнуть. Казакевич может захотеть закрепить свою стрельбу или поберечься для пасьюта, чтобы не дай бог снова не сорваться. Эстафета есть эстафета. Васнецова хорошо себя чувствует».

Не прогадал он и с расстановкой, необычно распределив россиянок по этапам. Валерия Васнецова открывала гонку, дальше Миронова, Ульяна Нигматуллина, а финишер – Резцова. Кристина по скорости вообще может соперничать с примами мирового биатлона – самоподготовка на старте сезоне дает плоды.

Кристина Резцова Фото: Getty Images

Именно ходом российская четверка прочищала дорогу к подиуму, потому что совсем не получилась стрельба. Почти все балансировали на грани штрафа. «Извиняюсь, что попортила всем нервы. У меня не получается тут подход», – сказала после гонки Ульяна. А вот последний круг ей удался: Нигматуллина удержала скорость Эльвиры Эберг, проиграв быстроходной шведке всего 10 секунд, и догнала лидеров, француженку и австрийку.

Резцова же не стала сразу штурмовать задел перед стрельбой и зарюкзачила француженку перед лежкой. Тактика помогла на стрельбе: Жюстин Брайса-Буше едва не ушла на круг, а Кристина чисто отработала и оформленные 30 секунд запаса хватило для первого серебра в сезоне.

Круг Томшина и спурт Латыпова

Не менее результативной гонки русские фанаты ждали и от мужчин – их совсем не смущал новичок сборной Василий Томшин. Ведь его появление стало закономерным после яркого прорыва в пасьюте: с нулем он рванул с 47-го на 10-е место.

На первом этапе биатлонист заменил Халили, которого вырубала высота Хохфильцена. Думается, это единственное объяснение его отсутствия, и в дальнейшем именно он станет олимпийским забойщиком. Остальная тройка без изменений: Даниил Серохвостов, Логинов, Латыпов. Именно ей пришлось подчищать за неопытным стартером, который уже после этапа привез 45 секунд – не задалась стойка. Как объяснили эксперты, он неправильно прошел отрезок перед стойкой.

Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

«Надо было не стараться уходить от остальных, доехать до стойки в своем режиме, подходить так, как обычно. Было бы гораздо лучше. Если бы прошел без круга, то были бы совсем другие шансы на золото. Круг штрафа – плохо, но результат хороший», – сказал Анатолий Хованцев. Но с каждым отталкиваем после пьедестал становился все ближе – стабильно отработали Даниил и Саша, которые съели отставание от Германии и Швеции и сделали шансы на бронзу видимыми.

Хотя проблема пятого выстрела у Эдика едва не стоила медали: спас его финишный спурт в горку. Уже наевшийся Наврат не поддержал темп русского и слил гонку еще до финиша.

«Хотели Латыпова просто поберечь к следующему этапу, там будут три гонки. Традиционно в Анси у нас не очень удачные выступления. Мы хотели, чтобы лидеры были свежее. В итоге приняли решение стартовать. Честно говоря, если судить по спринту и преследованию, по тем скоростям, которые показывал Наврат, то ситуация была почти безнадежной. Но Эдик же у нас любит подвиги совершать», – сказал старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский в эфире «Матч ТВ».

Эстафетные подиумы – пока единственное, чем радуют российские биатлонисты. Атлетам везет, что в стране огромная фан-база этого спорта и многолетняя история боления. Иначе вся Россия следила бы за очередным подиумом Сергея Устюгова и лыжной команды в Швейцарии.

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