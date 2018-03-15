Биатлонистки из России могут и еще 3 доказательства, что спринт Холменколлена – главная гонка сезона

Макарайнен подарила БХГ Кузьминой

После масс-старта Контиолахти, где Макарайнен вырвала место в пятерке, а Кузьмина откровенно провалилась (только 16-я), появилось мнение, что борьба за глобус Кубка мира завершена. Отставание биатлонистки из Словакии выросло до неприличных 53 очков за пять гонок до финиша сезона – отыграть такое казалось нереальным. С учетом формы соперниц – финка была хороша, Настя – не очень – Кайсу можно было поздравить уже после родного этапа. Рано.

Кузьмина в статусе лидера зачета спринтерских гонок подтвердила красную майку в Холменколлене. Представительница Словакии трансформировалась в истребитель и не дала соперницам ни шанса. Даже один промах (у Домрачевой ни одного) не помешал Анастасии привезти сопернице почти 10 секунд. Пока Кузьмина летела к финишу, Макарайнен в недоумении ползла по трассе: финка сделала 2+2 на стрельбище и завершила гонку только 40-й.

Анастасия КузьминаGetty Images

Благодаря собственному успеху и провалу соперницы Кузьмина не только приблизилась, но и обогнала Кайсу на шесть очков. С учетом, что завершится этап пасьютом, отрыв Анастасии увеличится в несколько раз. Похоже, борьба за Кубок мира станет формальностью еще до этапа в Тюмени.

Биатлонистки из России все-таки могут

За семь этапов девушки с двуглавым орлом на шапочках убивали желание смотреть биатлон не только результатами, но и отношением к делу. Никто не понимал, почему они ползают по трассе и стреляют так, будто их тренеры по стрельбе – те парни у костра, которые обычно говорят: «У меня в машине есть ружье. Хочешь?»

Немощность дам привела к тому, что в десятке нет ни одной представительницы России, а в топ-30 – только Екатерина Юрлова. В Холменколлене именно Перхт взяла в руки ход гонки и некоторое время была ориентиром для остальных. Екатерина собрала нули и была очень хороша ногами: понятно, что опередить Кузьмину и Домрачеву было нереально, но в сравнении с полутопами Юрлова выглядела очень солидно. Следом за Екатериной подтянулись и другие русские участницы, и это главный сюрприз.

Ульяна КайшеваGetty Images

Кайшева с одним промахом стала второй среди тех, кто заходил на круг (после Кузьминой). Ульяна заняла седьмое место – лучшее в сезоне. Хороша была и Дарья Виролайнен. «Этап в Контиолахти очень добавил уверенности. Думаю, мы можем, и все будет хорошо», – заявила она после гонки. Результаты девушек стали откровением не только для фанатов, но и для них самих – оказывается, не все потеряно.

Отсутствие Украины в Тюмени – потеря

За этап до финиша сезона сформировалась ситуация, при которой в топ-20 зачета оказались сразу три представительницы Украины. Юлия Джима и сестры Семеренко зимой-2017/18 блестяще подменяют друг друга и почти в каждой гонке борются за места на вершине. Например, в Контиолахти Джима и Вита Семеренко стали четвертой и седьмой в спринте. Всего за сезон каждая по несколько раз поднималась на подиум.

Для обеих спортсменок и еще трех их подруг по команде биатлонный год завершится в Холменколлене – до Тюмени они не доедут. И это обидно, потому что действительно сильные девушки, которые обязательно добавили бы интриги каждой из трех гонок в России, останутся дома и дадут разыграть свои места в топе соперницам, которые, возможно, не совсем их достойны.

Юлия ДжимаGetty Images

Дальмайер наплевать на Кубок мира

После Олимпиады, где немка взяла три медали (два золота и бронза), стало очевидно, что ее задача на сезон выполнена. «Я планировала поехать на Олимпиаду, у меня была большая цель. Теперь же я ничего не могу сказать с уверенностью. Все варианты возможны», – Дальмайер взбудоражила заявлением о возможном уходе из спорта. По результатам последних двух этапов такой исход не кажется фантастическим.

Лауре наплевать на результаты. В Контиолахти немка была пятой и седьмой, но не было видно, что она хочет оказаться выше. В спринте Холменколлена девушка окончательно утратила эмоции и пробежала безвольно. После двух промахов на лежке Дальмайер скрылась за спинами ноунеймов и прикатила на финиш только 28-й. Похоже, ждать от нее больших побед в этом году не стоит.

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