Eurosport

Хенрик Л'Абе-Лунд выиграл спринт в Холменколлене, Евгений Гараничев – седьмой

Л'Абе-Лунд выиграл спринт, Гараничев – седьмой
Eurosport

2 ч. назад

Вторым к финишу прикатил Йоханнес Бё, третьим стал Мартен Фуркад.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Норвежский биатлонист Хенрик Л'Абе-Лунд выиграл спринт на предпоследнем этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Победитель на 6,1 секунды опередил Йоханнеса Бё.

Третьим к финишу пришел Мартен Фуркад, который проиграл соперникам 6,9 и 0,8 секунды соответственно.

Лучшим среди российских спортсменов стал Евгений Гараничев, завершивший гонку седьмым (+23,3).

  • Пасьют пройдет 17 марта и начнется в 17:15 по московскому времени.
  • В воскресенье, 18 марта состоится эстафета.

Общий зачет Кубка мира

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Кузьмину было не остановить. Перед ней преклонилась даже Домрачева

01:37
Популярные видео
«Торонто» и «Даллас» набомбили 10 шайб и определили победителя по буллитам
 326 просмотров4 ч
Малкин не забил, не ассистировал и не реализовал буллит. «Питтсбург» приуныл и слил «Рейнджерс»
 549 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться