Eurosport
Хенрик Л'Абе-Лунд выиграл спринт в Холменколлене, Евгений Гараничев – седьмой
Вторым к финишу прикатил Йоханнес Бё, третьим стал Мартен Фуркад.
Норвежский биатлонист Хенрик Л'Абе-Лунд выиграл спринт на предпоследнем этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Победитель на 6,1 секунды опередил Йоханнеса Бё.
Третьим к финишу пришел Мартен Фуркад, который проиграл соперникам 6,9 и 0,8 секунды соответственно.
Лучшим среди российских спортсменов стал Евгений Гараничев, завершивший гонку седьмым (+23,3).
- Пасьют пройдет 17 марта и начнется в 17:15 по московскому времени.
- В воскресенье, 18 марта состоится эстафета.
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