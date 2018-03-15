«Отсутствие успехов на ЧМ и ОИ прикрывается победами уровнем ниже». Драчев потребовал перемен в СБР

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Президент Федерации биатлона Ленинградской области Владимир Драчев написал открытое письмо с требованием срочно созвать отчетно-выборную конференцию СБР.

«Промедление и затягивание проведения Конференции может усугубить положение дел, складывающееся в российском биатлоне.

Отсутствие систематических успехов на крупных международных соревнованиях: чемпионатах мира, Олимпийских играх, – по факту, прикрывается отдельными победами на соревнованиях уровнями ниже и достигнутыми на основе исключительно патриотических и морально-волевых качеств наших спортсменов и не благодаря, а вопреки обстоятельствам», – говорится в обращении Драчева, опубликованном «СЭ».

Драчев – четырехкратный чемпион мира.

На этапах Кубка мира-2017/18 сборная России добилась пяти подиумов и только одной победы.

Во всех медалях сборной России поучаствовал Антон Шипулин: 4 личные награды (1-0-3) и бронза эстафеты.

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