Глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг: «Вижу Бьорндалена своим преемником»

Глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг, решивший не переизбираться на новый срок, заявил, что восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Айнар Бьорндален является отличной кандидатурой на пост руководителя мирового биатлона.

«Вижу Бьорндалена своим преемником. Он справится с переходом из профессионального спорта к должности главы союза. Он может стать важным членом исполкома – уверен в этом на 100%. Я много раз встречался с Бьорндаленом по поводу работы исполнительного комитета. Мы видим, когда в другие крупные федерации приходят бывшие спортсмены, они проводят хорошую работу», – цитирует Бессеберга NRK.

Выборы нового главы Международного союза биатлонистов состоятся в сентябре 2018 года.

Бессеберг занимает пост с момента основания организации в 1993 году.

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