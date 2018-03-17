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Женская сборная Франции выиграла золото в эстафете Холменколлена
Россия только девятая.
Женская сборная Франции в составе Анаи Шевалье, Селии Аймонье, Мари Дорен Абер и Анаи Бескон выиграла золото заключительной эстафеты сезона в норвежском Холменколлене.
На финише француженки привезли немкам (Марен Хаммершмидт, Денизе Херрманн, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер) 14,4 секунд.
Третье место заняла сборная Италии (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтье, Федерика Санфилиппо) – +33,2.
- Сборная России (Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Надежда Скардино, Екатерина Юрлова-Перхт) заняла девятое место – +2.39,3.
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