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Женская сборная Франции выиграла золото в эстафете Холменколлена

Женская сборная Франции выиграла золото в эстафете
Eurosport

35 мин. назад

Россия только девятая.

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Женская сборная Франции в составе Анаи Шевалье, Селии Аймонье, Мари Дорен Абер и Анаи Бескон выиграла золото заключительной эстафеты сезона в норвежском Холменколлене.

На финише француженки привезли немкам (Марен Хаммершмидт, Денизе Херрманн, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер) 14,4 секунд.

Третье место заняла сборная Италии (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтье, Федерика Санфилиппо) – +33,2.

  • Сборная России (Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Надежда Скардино, Екатерина Юрлова-Перхт) заняла девятое место – +2.39,3.

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