Мартен Фуркад выиграл пасьют в Холменколлене, Максим Цветков – четвертый

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Мартен Фуркад победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Француз преодолел 12,5 км дистанции с двумя промахами за 31,31.6.

Вторым стал итальянец Лукас Хофер (+18,1), третьим – вице-лидер Кубка мира Йоханнес Бё (+32,5).

Четвертое и седьмое места остались за представителями России Максимом Цветковым и Антоном Шипулиным.

В воскресенье, 18 марта состоится эстафетная гонка.

Завершится сезон этапом в Тюмени.

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