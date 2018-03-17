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Мартен Фуркад выиграл пасьют в Холменколлене, Максим Цветков – четвертый

Фуркад выиграл пасьют, Цветков – четвертый
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Француз снова забожил.

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Мартен Фуркад победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Француз преодолел 12,5 км дистанции с двумя промахами за 31,31.6.

Вторым стал итальянец Лукас Хофер (+18,1), третьим – вице-лидер Кубка мира Йоханнес Бё (+32,5).

Четвертое и седьмое места остались за представителями России Максимом Цветковым и Антоном Шипулиным.

  • В воскресенье, 18 марта состоится эстафетная гонка.
  • Завершится сезон этапом в Тюмени.

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