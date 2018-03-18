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Дарья Домрачева выиграла гонку преследования в Холменколлене
Анастасия Кузьмина – вторая.
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене.
На финише Домрачева опередила Анастасию Кузьмину, выиграв у нее 9,2 секунды.
Третье место заняла американка Сьюзан Данкли (+29,5).
- Четвертой стала японка Фуюко Татидзаки (+37,4).
- Россиянка Ульяна Кайшева – восьмая (52,8).
- Француженка Мари Дорен Абер провела последнюю гонку в карьере и заняла 20-е место (+1.47,5).
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