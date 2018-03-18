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Мужчины из России взяли бронзу

Мужчины из России взяли бронзу
Eurosport

1 час назад

Сборная Норвегии стала победителем в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Холменколлене.

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Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л'Абе-Лунд, Тарьей и Йоханнес Бё закончили дистанцию с результатом 1 час 13 минут и 13,7 секунды. Скандинавы взяли 3 дополнительных патрона за 4 этапа.

Серебряные награды взяли биатлонисты из Австрии. Их отставание от норвежцев составило 50,3 секунды.

Сборная России с четырьмя промахами уступила победителям 56,9 секунды. Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин выиграли бронзовые медали.

  • Мужская сборная Норвегии получила малый Хрустальный глобус в зачете эстафет.
  • Последний этап Кубка мира в Тюмени начнется 20 марта.

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