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Мужчины из России взяли бронзу
Сборная Норвегии стала победителем в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л'Абе-Лунд, Тарьей и Йоханнес Бё закончили дистанцию с результатом 1 час 13 минут и 13,7 секунды. Скандинавы взяли 3 дополнительных патрона за 4 этапа.
Серебряные награды взяли биатлонисты из Австрии. Их отставание от норвежцев составило 50,3 секунды.
Сборная России с четырьмя промахами уступила победителям 56,9 секунды. Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин выиграли бронзовые медали.
- Мужская сборная Норвегии получила малый Хрустальный глобус в зачете эстафет.
- Последний этап Кубка мира в Тюмени начнется 20 марта.
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