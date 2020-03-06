Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов задумался над пропуском этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.

– По Логинову сложно говорить [о глобальной цели на оставшиеся этапы], потому что он, возможно, пропустит этап в Холменколлене», – заявил главный тренер русской команды Анатолий Хованцев.

Из-за психологии. Из-за некорректного поведения норвежской трибуны, освиставшей его в Антерсельве. Немцы в этом тоже поучаствовали. По большому счету позиции Логинова в зачете Кубка мира пропуск этапа сильно не навредит, но какие-то действия с его стороны допустимы. Если откажется, я пойму, во всяком случае.

– Есть и другая позиция: выйти всем назло и доказать, что не сломался.

– Такой вариант тоже имеет право на жизнь, в нем своя логика. Но, например, была же идея сняться в Антхольце всей командой с масс-старта в поддержку Саши. Логинов попросил не делать этого. Теперь решать ему. Человек имеет право на позицию, – цитирует Хованцева сайт «Матч ТВ».

Этапом в Холменколлене завершится розыгрыш Кубка мира-2019/20. Он пройдет в Норвегии с 20 по 22 марта.

В общем зачете Логинов занимает шестое место и отстает от лидера, француза Мартена Фуркада, на 218 очков.

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