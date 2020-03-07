Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал дело против Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, а также добавил, что лидер сборной России снимется с этапа Кубка мира в Холменколлене.

– Раздули из мухи такого слона из-за всего этого. Все послужило тому, что Фуссек-Хаккарайнен объединила допинговую историю Логинова и аккредитацию Касперовича в одно якобы страшное допинговое дело против них. Это просто формальный повод.

– Снимется ли Логинов с последнего этапа Кубка мира в Норвегии?

– Это уже решенный вопрос, Саша не скрывает этого. Как мне кажется, это не связано с норвежскими болельщиками. Высказывания братьев Бё не могут послужить поводом для того, чтобы не ехать в Норвегию конкретно из-за каких-то двух людей. Даже, и в некоторой степени, одиозных. Думаю, что у Саши есть еще какие-то свои планы, – цитирует Васильева Спорт ДЗД.

Этап Кубка мира в Холменколлене запланирован на 20-22 марта.

На этапе в Нове-Место 28-летний Логинов не попал в топ-60 спринта и не вошел в состав сборной России на эстафету.

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