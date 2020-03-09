Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, почему не выступит на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).

«Если физическое состояние не позволяет бороться, никакие лыжи не помогут. Видимо, мой организм не готов сейчас переваривать такую нагрузку. Причина не в лыжах, а во мне: чувствуется слабость, скачет давление. Есть легкие проблемы со здоровьем. И когда кто-то говорит, что я не собираюсь ехать в Осло из-за отношения ко мне норвежских болельщиков, это, конечно, неправда. Не в обиду тем людям, которые выдвигали такую версию. Если и не поеду, то лишь затем, чтобы не причинить вреда здоровью.

Конечно, глупость. Мне нравится этап в Осло, там всегда много наших. Единственную причину, по которой могу не поехать, уже назвал. Никогда и никому не говорил, что проблема в болельщиках, даже не обсуждал ни с кем эту тему. Реакция норвежского сектора в Антерсельве не может повлиять на мое решение выступать или не выступать в Осло», – цитирует 28-летнего Логинова «Матч ТВ».

Этап в Холменколлене состоится с 20 по 22 марта.

До Холменколлена 12-15 марта пройдет этап в Контиолахти (Финляндия).

В Нове-Место Логинов не попал в топ-60 спринта, пропустил эстафету и масс-старт.

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