Власти Осло отменили заключительный этап Кубка мира по биатлону в связи с угрозой распространения коронавируса.

Гонки должны были пройти в Холменколлене в период с 20 по 22 марта. Оргкомитет соревнований сообщил, что гонки отменены полностью – они не переносятся и не откладываются. «В первую очередь, нам невероятно грустно, что пришлось отменить гонки. Но в то же время мы на 100% поддерживаем данное решение и рекомендацию властей.

Мы серьезно относимся к жизни и здоровью людей и, как сообщалось ранее, всегда руководствовались информацией, предоставленной органами здравоохранения Норвегии», – заявила генеральный менеджер этапа в Холменколлене Кристин Вестгрен Сетерой.

Число заразившихся коронавирусом во всем мире на данный момент составляет 124 594 человека. Умерли 4623 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.

НБА остановила сезон из-за COVID-19. Заболевший игрок за 3 дня до вируса пошутил над мерами защиты

Подписывайся на нас Вконтакте