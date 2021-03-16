Олимпийский чемпион-2018 в спринте Арнд Пайффер объявил о завершении карьеры по окончании Кубка мира-2020/21.

«Как вы можете представить, это не самое простое решение. Но я давно понял, что конец этого сезона – идеальное время для ухода. Этой зимой я еще проводил хорошие гонки и заезжал на пьедестал, так что будет классно остановиться с ощущением, что способен на высокие места.

Последние 13 зим я был частью сборной Германии, переживал множество невероятных и эмоциональных моментов. Их спектр варьировался от сладких успехов до горьких поражений и чего-то промежуточного посередине. Спорт и тот опыт сформировали меня как личность, и я не хочу пропустить другие моменты в этой жизни.

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От всего сердца благодарю всех, кто поддерживал сборную и меня лично», – написал 33-летний Пайффер в фейсбуке.

В сезоне-2020/21 немец завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке. Также у Арнда четыре награды на Кубке мира – золото в масс-старте Хохфильцена, серебро в спринте Контиолахти и две бронзы в спринтах Оберхофа и Нове-Место.

В активе Пайффера одна личная победа в спринтерской гонке на ОИ-2018 в Пхёнчхане, а также два олимпийских пьедестала со сборной Германии – серебро в Сочи и бронза в Южной Корее.

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