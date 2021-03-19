На старте последнего этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде сборной России вновь не удалось побороться за подиум. Лучший в спринте – Евгений Гараничев стал 11-м с нулями. Он проиграл минуту.
Первым к финишу с двумя нулями на рубежах пришел итальянец Лукас Хофер. Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон – он в четырех секундах от лидера. Третий – Тарьей Бё также с нулями. Остальная пятерка россиян: Матвей Елисеев – 21-й, Эдуард Латыпов – 23-й, Александр Логинов – 26-й, Кирилл Стрельцов – 64-й, Карим Халили – 68-й.
- Это вторая победа итальянца Лукаса Хофера в карьере.
- До этой гонки в стартах на 10 км по ходу сезона побеждали только Норвегия (6), Франция (2), Швеция (1).
- В зачете спринтерских гонок «Малый хрустальный глобус» взял Йоханнес Бё, опередив Стурлу Легрейда и Йоханнеса Дале.
Биатлон
Вирер и Хофер выиграли масс-старт Рождественской гонки
Биатлон
Хофер и Макарайнен выиграли гонки преследования
Чемпионат мира
Молодая гвардия