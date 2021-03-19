Биатлонный сезон прикатил к логичному завершению. 19-21 марта в шведском Эстерсунде спринтами, гонками преследования и масс-стартами завершится Кубок мира. Несмотря на то, что позади больше 20 гонок, многие вопросы остались без ответа. Возьмет ли Йоханнес Бё «БХГ» в третий раз подряд? Сохранит ли женская сборная Россия максимальную квоту? Побьет ли Тирил Экхофф Магдалену Форсберг? Завершит ли Доротея Вирер карьеру? Ответы есть.

Кто выиграет общий зачет у мужчин?

После 23 гонок из 26 запланированных во главе мужского зачета восседает Йоханнес Бё. Казалось бы, ничего удивительного, если не посмотреть чуть ниже. Его главный оппонент в борьбе за «Глобус» не Кентен Фийон-Майе и даже не старший брат, а дебютировавший только в прошлом сезоне Стурла Холм Легрейд.

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24-летний норвежец проходит сезон сверхуверенно и даже опережает старшего коллегу по победам. Стурла выиграл 6 личных гонок на кубковых этапах, а еще зацепил индивидуалку и масс-старт на чемпионате мира в Поклюке. Тиннес ответил четырьмя викториями на КМ и баранкой на главном старте сезона.

Впрочем, это не мешает Йоханнесу возглавлять общий зачет с 1011 баллами и опережать идущего вторым Стурлу на 25 баллов. Ниже с отставанием в 139 баллов идет Кентен Фийон-Майе, Тарьей Бё (четвертое место в общем зачете) отстает на 156. Вот эта четверка все еще претендует на Кубок мира, но француз и старший Бё сохранили лишь математические шансы.

Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Бё Фото: Getty Images

Вроде бы для сохранения короны Йоханнесу нужно всего лишь не растерять преимущество в солидные 25 баллов за 3 гонки. Например, при всех победах Стурлы хотя бы раз зайти в тройку, но все не так просто. Перед сезоном IBU пошел на неожиданные меры, связанные с пандемией коронавируса. В союзе решили, что в конце сезона из результатов спортсменов вычтут не две худшие гонки, как обычно, а целых четыре. По одной худшей гонке у гонщиков уже отняли, а если учесть еще по три худших результата, то в реальности отрыв Бё от Легрейда составляет всего 7 очков (914:907).

Чтобы отыграть такое мизерное отставание достаточно, чтобы в спринте выиграл Стурла, а Йоха не стал призером. Учитывая его стрельбу на последних этапах – вариант вполне логичный.

Йоханнеса пока спасает, что он не падал ниже 11-го место (его уже выкинули), тогда как Стурла заезжал и на 22-е, и на 18-е места в Контиолахти. Нужно помнить, что в случае провала в одной из гонок (в случае Бё финиш на 7+ месте, Легрейда – 12+) очки за эти позиции вычитаться не будут, а значит больше баллов получит Бё.

Сохранит ли женская сборная России максимальную квоту?

В сезоне-2020/21 за женскую и мужскую сборные России выступают по шесть спортсменов. Этот шанс они получили, так как стали пятыми и четвертыми в розыгрыше Кубка наций прошлого сезона. В нынешнем сезоне мужчины также идут четвертыми и точно сохранят максимально представительство на будущий год, а вот у женщин ситуация сложнее.

Сборная России бьется (и пока выигрывает) за пятое место с Беларусью. Еще год назад соседки заняли в Кубке наций только 12-е место, а теперь вчетвером прессуют полноквотную Россию. Падение на шестую строчку в Кубке наций отберет у женской сборной одну представительницу в сезоне-2021/22, что с учетом нынешних результатов грозит фатальными последствиями в будущем.

В Кубке наций-2020/21 осталась всего одна зачетная гонка – спринт, где за Россию выступят Татьяна Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Татьяна Акимова и дебютантки Анастасия Шевченко с Анастасией Гореевой. Да, вы не ошиблись. На старт женского спринта выйдут 8 российских спортсменок, так как у Шевченко с Гореевой есть отдельные квоты от IBU. Другое дело, что в зачет Кубка наций пойдут результаты только троих лучших.

Формально, перед стартом гонки у России 46 очков преимущества перед белорусками, но так только кажется. Две худших гонки из зачета уже убрали, а вот еще четыре только предстоит. Смотрим, что выходит.

Разница между Беларусью и Россией ужимается до 31 очка, которые ликвидируются еще легче, чем 7 очков в мужской битве Бё и Легрейда. Дело в том, что система распределения очков в Кубке наций почти в 2,5 раза отличается от Кубка мира. Победа в спринте даст команде триумфатора 160 баллов, а минимальные зачетные очки возможны вплоть до единиц. Россия точно окажется выше, если не проиграет белорусским спортсменкам по очкам в решающем спринте, а вот если случится очередной провал – возможно все.

Тирил Экхофф станет самой великой?

Норвежская биатлонистка убила интригу в борьбе за «БХГ» еще в Нове-Место, но приехала в Эстерсунд не просто так. Тирил в этом сезоне уже выиграла 12 гонок и стремится к вечному рекорду Магдалены Форсберг, которая в сезоне-2000/01 накопила 14 викторий. Для того, чтобы сравняться с великой шведкой Экхофф нужно проделать ту же операцию, что она проворачивала три этапа (включая ЧМ) подряд – выиграть связку спринт-преследование. 15 побед и консервация в истории возможны только в случае победы еще и в масс-старте, а вот там у Тирил в сезоне получается хуже. 0 триумфов и только четвертое место в зачете дисциплины после Жюли Симон, Марте Ульсбю-Ройселанн и Лизы Терезы Хаузер. Поболеем за Тирил?

Тирил Экхофф Фото: Getty Images

Завершит ли Доротея Вирер карьеру?

Еще в прошлом году итальянская суперзвезда биатлона пугала болельщиков тем, что завершит карьеру после двух «Глобусов» подряд.

Теперь же, когда чемпионские полномочия окончательно сложены, Вирер явно думает о финише еще сильнее. В инстаграм-посте от 18 марта Доро написала двусмысленно: «Последний Кубок мира». Осталось только понять: она о завершении сезона или карьеры, но лучше точно наслаждаться, как в последний раз.

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