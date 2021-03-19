Опубликовано 19/03/2021 в 12:45 GMT | Обновлено 19/03/2021 в 12:50 GMT

Победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде одержала норвежска биатлонистка Тирил Экхофф, которая пришла к финишу с 1 промахом.

Второй стала итальянка Доротея Вирер (+2,5), а замкнула тройку норвежка Ингрид Тандревольд (+6,7). Обе отстрелялись чисто.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, которая пришла 16-й. Светлана Миронова стала 24-й, Лариса Куклина – 29-й, Анастасия Гореева – 38-й, Татьяна Акимова – 45-й, Евгения Павлова – 49-й, Анастасия Шевченко – 53-й, Ирина Казакевич – 100-й (предпоследнее место).

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Шведская лыжница Стина Нильссон дебютировала в Кубке мира по биатлону и заняла 26-е место с одним промахом и 55-секундным отставанием от лидера.

На предыдущем этапе в Нове-Место российская сборная не завоевала ни одной медали.

В 17:30 (мск) в Эстерсунде стартует спринтерская гонка среди мужчин.

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