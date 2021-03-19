Женская сборная России по биатлону лишилась максимальной квоты в Кубке мира по итогам сезона-2020/21.

Для получения шести мест на следующий сезон национальной команде нужно было войти в топ-5 сильнейших сборных в зачете Кубка наций. По итогам последней гонки сезона на заключительном этапе Кубка мира россиянки упустили пятую строчку в зачете – их опередили биатлонистки из Беларуси.

В прошлом сезоне сборная России уже была лишена максимальной квоты – россиянки вернули ее лишь на один год.

Команда Беларуси в прошлом году финишировала 12-й и в нынешнем сезоне заявляла по четыре спортсменки на гонку.

Победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде одержала норвежская биатлонистка Тирил Экхофф, лучше из россиянок стала Ульяна Кайшева, которая заняла 16-е место.

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