Опубликовано 20/03/2021 в 11:51 GMT | Обновлено 20/03/2021 в 11:56 GMT

Норвежская биатлонистка Марте Ройселанн выиграла гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Победительница прошла дистанцию с четырьмя промахами, ее время – 32:54,8. Второй стала Тирил Экхофф (4 промаха, +29,3 секунды), третьей – белоруска Анна Сола (5 промахов, +44 секунды).

Лучшая из сборной России – Ульяна Кайшева. Она стала восьмой с пятью промахами и лучшим ходом на последнем круге. Топ-10 замкнула Лариса Куклина, также допустившая пять осечек на стрельбе. Светлана Миронова – 34-я (7 промахов), Анастасия Шевченко – 47-я (6 промахов), Анастасия Гореева – 49-я (9 промахов), Татьяна Акимова – 53-я (9 промахов), Евгения Павлова – 55-я (8 промахов).

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Бывшая лыжница Стина Нильссон, которая проводит вторую гонку на Кубке мира, стала 22-й с восемью промахами. В сравнении со спринтом она отыграла четыре позиции.

Кубок мира-2020/21 завершился 21 марта масс-стартами.

По итогам сезона женская сборная России потеряла максимальную квоту в шесть биатлонисток.

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