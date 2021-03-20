Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Победитель прошел дистанцию с двумя промахами, его время – 32:40,5. Второе место занял его соотечественник Йоханнес Бё (3 промаха, +22,6 секунды), третье – итальянец Лукас Хофер (4 промаха, +32,4 секунды).
Лучший из сборной России – Евгений Гараничев. Он финишировал на 12-м месте с тремя промахами. Александр Логинов стал 15-м (4 промаха), Александр Логинов (4 промаха) – 15-м, Эдуард Латыпов – 18-м (5 промахов), Матвей Елисеев – 45-м (4 промаха).
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