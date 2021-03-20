Опубликовано 20/03/2021 в 14:50 GMT | Обновлено 20/03/2021 в 15:06 GMT

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Победитель прошел дистанцию с двумя промахами, его время – 32:40,5. Второе место занял его соотечественник Йоханнес Бё (3 промаха, +22,6 секунды), третье – итальянец Лукас Хофер (4 промаха, +32,4 секунды).

Лучший из сборной России – Евгений Гараничев. Он финишировал на 12-м месте с тремя промахами. Александр Логинов стал 15-м (4 промаха), Александр Логинов (4 промаха) – 15-м, Эдуард Латыпов – 18-м (5 промахов), Матвей Елисеев – 45-м (4 промаха).

Эстерсунд Ройселанн выжила в ветреном пасьюте и схватила победу 2 ЧАСА НАЗАД

Мужская команда России по итогам Кубка наций сохранила максимальную квоту в шесть человек на следующий сезон.

Кубок мира-2020/21 завершился 21 марта масс-стартами.

Эстерсунд Белоруска Сола– 3-я в пасьюте, Кайшева и Куклина – в топ-10 4 ЧАСА НАЗАД