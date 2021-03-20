Главная интрига на финише биатлонного сезона: возьмет ли Йоханнес Бё третий подряд «Большой хрустальный глобус»? После ухода из спорта Мартена Фуркада у младшего Бё появился неожиданный конкурент – дебютант сборной Норвегии Стурла Холм Легрейд.

Йоханнес все еще лидирует в общем зачете Кубка мира перед заключительной гонкой сезона, масс-стартом – на счету Бё 1038 очков. Вторым идет Легрейд, у которого 1034 очка. Француз Кентен Фийон-Майе – третий, он набрал 915 очков. У Тарьея Бё 882 очка, и он идет на четвертом месте. Именно этот квартет все еще претендует на Кубок мира, но француз и старший Бё сохраняют лишь математические шансы.

После победы Легрейда в гонке преследования на финальном этапе Кубка мира в Эстерсунде борьба обострилась до предела. Для Йоханнеса ситуация осложняется тем, что в этом сезоне из результатов спортсменов вычтут не две худшие гонки, как обычно, а целых четыре – IBU принял такое решение в связи с пандемией коронавируса.

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Исходя из этого получается, что после вычета четырех худших гонок сезона Легрейд обходит Бё ровно на один балл! У Стурлы становится 1005 очков, у Йоханнеса – 1004. Выходит, для сохранения короны младшему Бё нужно непременно побеждать в масс-старте. И надеяться на провал партнера по сборной Норвегии.

Легрейд уже стал обладателем Малого хрустального глобуса в зачете гонок преследования.

Стурла и Йоханнес набрали одинаковое количество баллов – 306, но Легрейд оказался лучше по дополнительным показателям – у него три победы в пасьютах в этом сезоне, у Бё – ни одной.

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