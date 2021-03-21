В самой интригующей и непредсказуемой гонке сезона с двумя промахами победил Симон Дестье. Эдуард Латыпов промазал столько же, но на заключительных метрах дистанции дал французу приблизиться и обогнать себя. Россиянин – второй. Это его первый личный подиум в карьере на этапах КМ.
Третьим на подиум заехал Йоханне Бё, который и взял в невероятной борьбе третий подряд «Большой хрустальный глобус».
Матвей Елисеев стал 17-м с тремя штрафами, а Евгений Гараничев закончил гонку 21-м.
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Бё и Легрейд рубятся за «БХГ»: их разделяет 1 очко
- «Малый хрустальный глобус» в зачете масс-стартов выиграл Тарьей Бё, опередивший на четыре очка Йоханнеса и Кентена Фийона-Майе.
- Йоханнес до масс-старта проигрывал Легрейду одно очко.
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