Опубликовано 21/03/2021 в 17:03 GMT | Обновлено 21/03/2021 в 17:07 GMT

В самой интригующей и непредсказуемой гонке сезона с двумя промахами победил Симон Дестье. Эдуард Латыпов промазал столько же, но на заключительных метрах дистанции дал французу приблизиться и обогнать себя. Россиянин – второй. Это его первый личный подиум в карьере на этапах КМ.

Третьим на подиум заехал Йоханне Бё, который и взял в невероятной борьбе третий подряд «Большой хрустальный глобус».

Матвей Елисеев стал 17-м с тремя штрафами, а Евгений Гараничев закончил гонку 21-м.

Эстерсунд Бё и Легрейд рубятся за «БХГ»: их разделяет 1 очко ВЧЕРА В 16:41

«Малый хрустальный глобус» в зачете масс-стартов выиграл Тарьей Бё, опередивший на четыре очка Йоханнеса и Кентена Фийона-Майе.

Йоханнес до масс-старта проигрывал Легрейду одно очко.

Эстерсунд Легрейд выиграл у Бё пасьют, Гараничев – 12-й ВЧЕРА В 14:50