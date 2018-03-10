10.03.18 - 15:40
Контиолахти
Супермикст - Пары • Финал
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Супермикст - Микст
Контиолахти - 10 марта 2018

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