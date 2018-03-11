11.03.18 - 15:40
Контиолахти
Масс-старт - Мужчины • Финал
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Масс-старт - Мужчины
Контиолахти - 11 марта 2018

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Данил Тармасинов
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Мартен Фуркад заболел перед этапом в Финляндии, у остальных будет шанс в масс-старте.

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